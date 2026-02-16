Meerane - Bei einem Zusammenstoß infolge eines Überholmanövers auf der Autobahn 4 in Meerane (Landkreis Zwickau) ist eine Frau leicht verletzt worden. Der oder die Fahrerin des ersten Autos wollte demnach überholen, prallte dabei gegen die Mittelleitplanke und danach rechts gegen das zweite Auto, in dem die Frau saß, wie die Polizei mitteilte. Das Auto der Frau kollidierte dadurch mit einem weiteren Fahrzeug. Beide kamen zum Stehen. Das erste Auto flüchtete den Angaben zufolge von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Schaden auf 20.000 Euro.