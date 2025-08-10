Suhl - Ein Autofahrer ist auf einer Landstraße bei Suhl in einer Kurve mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und hat einen schweren Verkehrsunfall ausgelöst. Infolge der Kollision am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr geriet das entgegenkommende Auto ins Schleudern und überschlug sich, wie die Polizei mitteilte. Es traf auf einen dritten Pkw, bevor es auf dem Dach liegen blieb. Niemand sei lebensbedrohlich verletzt worden.

Bei den beiden Pkw des ersten Unfalls wurden laut Polizei Totalschäden festgestellt. Der Sachschaden bei allen drei Fahrzeugen zusammen wird auf 43.000 Euro geschätzt. Als Grund für den Spurwechsel auf die Gegenfahrbahn in der Rechtskurve gibt die Polizei Unaufmerksamkeit oder unangepasste Geschwindigkeit an.