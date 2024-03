Birkungen - Ein 27-Jähriger ist in Leinefelde-Worbis (Landkreis Eichsfeld) mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer und einen Laternenmast geprallt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall in der Nacht zum Freitag schwer verletzt, sein Beifahrer erlitt keine Verletzungen, wie die Polizei Eichsfeld mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der 27-Jährige alkoholisiert und zu schnell gefahren, als er in der Rechtskurve nach links von der Straße abkam. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein.