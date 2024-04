Berlin - Eine stark betrunkene Autofahrerin hat in Berlin-Zehlendorf laut Polizei die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist gegen ein Straßenschild gefahren. Die 54-Jährige trug bei dem Unfall am Dienstagabend auf der Potsdamer Straße Kopfverletzungen davon und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab etwa 3,7 Promille Atemalkohol. Auch konnte sie keinen gültigen Führerschein vorweisen. Laut Polizei kam die Frau mit ihrem Wagen kurz vor einer Kreuzung links von der Fahrbahn ab, prallte gegen das Schild und kam auf dem Grünstreifen zu stehen.