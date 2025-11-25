Schon zum dritten Mal gewinnt Ayliva den Titel als Künstlerin des Jahres bei Youtube. Mit gerade einmal 15 Jahren wird Rapperin Zah1de als Newcomerin geehrt. Auch Tiktok kürt die Creator des Jahres.

Ayliva hatte das dritte Jahr in Folge die meisten Aufrufe bei Youtube.

Berlin - Die Sängerin Ayliva ist zum dritten Mal in Folge von der Plattform Youtube zur Künstlerin des Jahres in Deutschland gekürt worden. Die 27-Jährige aus dem Ruhrgebiet setzte sich in der Kategorie „Artist of the Year“ unter anderem gegen die Rapper RAF Camora und Apache 207 durch, wie Youtube mitteilte.

Die Auszeichnung wurde bei einer Gala in Berlin überreicht - und richtet sich nach den meisten Aufrufen bei Youtube in Deutschland. Ayliva hatte bereits mehrere Nummer-1-Hits, darunter „Sie weiß“ (feat. Mero) und „Wunder“ zusammen mit Apache 207.

Zah1de als Nachwuchskünstlerin geehrt

Zur Newcomerin des Jahres wurde die Rapperin Zah1de („Mona Lisa Motion“) gekürt. Erst kürzlich hatte die 15-Jährige aus Berlin einen Bambi in der Kategorie „Shootingstar“ gewonnen. Bei dem Youtube-Event in Berlin vergab die Plattform weitere Auszeichnungen. Oimara landete mit seinem Ohrwurm „Wackelkontakt“ den beliebtesten Song des Jahres, wie es hieß.

Das erfolgreichste Musikvideo des Jahres in Deutschland lieferte der 1999 in Aachen geborene Rapper Jazeek zu seinem Song „Akon“ mit mehr als 17 Millionen Aufrufen.

Auch Tiktok verleiht Auszeichnungen

Am selben Abend vergab auch die Plattform Tiktok in Berlin zehn Preise für Künstler und Creator, die „2025 Trends gesetzt, aufgeklärt und ihre Community inspiriert haben“.

Zum „Creator of the Year“ wählten Nutzer den Tiktok-Star Fabian Rashagai, dem auf der Plattform knapp 650.000 Menschen folgen. „Der Gewinn würdigt seine starke Präsenz und die große Reichweite, die er auf Tiktok erzielt“, hieß es. Seine Videos kommen auf insgesamt rund 60,8 Millionen Likes.

Zum „Artist of the Year“ wurde das Duo Aymen und Amo gekürt. Mit ihren markanten Hooks und druckvollen Rap-Passagen hätten sie Trends gesetzt. Die Rapper setzten sich gegen Ikkimel, Nina Chuba, Tokio Hotel und Zartmann durch.