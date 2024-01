Unterwellenborn - Der Brand von zwei Baggern auf einem Firmengelände in Unterwellenborn (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) hat erheblichen Sachschaden verursacht. Die Polizeiinspektion Saalfeld bezifferte den Schaden am Donnerstag auf rund 50.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei vermutet Brandstiftung durch einen bislang unbekannten Mann und sucht nun nach Zeugen. Das Feuer ereignetes ich in der Nacht zum Mittwoch. Anwohner im Ortsteil Könitz hatten die Polizei alarmiert. Am Donnerstag soll ein Brandexperte nach Spuren suchen.