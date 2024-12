Seit einigen Wochen tragen Mitarbeiter in den Regionalzügen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Bodycams. Die ersten Eindrücke erscheinen positiv.

Magdeburg - Die Bahn will im kommenden Jahr in Mitteldeutschland noch mehr Zugbegleiter mit Bodycams ausstatten. Wie eine Sprecherin der Bahn mitteilte, wurden in diesem Jahr bereits 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit den Kameras ausgestattet. Erst vor wenigen Wochen sei der Bodycam-Einsatz in den drei Bundesländern angelaufen. Im März hatte die Bahn bundesweit damit begonnen, Zugbegleitern das Tragen der Kameras zu ermöglichen.

Die Erfahrungen auch aus anderen Bundesländern seien sehr positiv gewesen, sagte eine Bahn-Sprecherin. Es habe sich gezeigt, dass Mitarbeitende mit Bodycams um ein Vielfaches besser vor Übergriffen geschützt seien. Bis auf eine Ausnahme habe es keinen körperlichen Übergriff auf Kundenbetreuer im Nahverkehr gegeben, wenn diese mit einer Bodycam ausgestattet gewesen seien. Auch die verbalen Attacken seien stark rückläufig.

Bereits vor mehreren Jahren wurde Sicherheitspersonal mit den Kameras ausgestattet. In den kommenden Jahren soll das Tragen der Kameras bundesweit forciert werden. Auch in den mitteldeutschen Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hätten sich bereits weitere Mitarbeitende gemeldet, die im kommenden Jahr die verpflichtende Schulung bekommen sollten.