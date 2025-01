Ein Feuer in einem Bahnhofsgebäude in Großröhrsdorf stört den Bahnverkehr.

Großröhrsdorf/Görlitz - Ein brennendes Bahnhofgebäude in Großröhrsdorf (Kreis Bautzen) hat auf der Bahnstrecke eine Verkehrsstörung verursacht. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Görlitz mitteilte. Das Feuer im Dachstuhl des leerstehenden Gebäudes war aus noch ungeklärter Ursache nach Mitternacht am Mittwochmorgen ausgebrochen. Der Dachstuhl stand den Angaben zufolge komplett in Flammen und musste demnach mit einem Spezialgerät abgetragen werden. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen an.

Die Bahnstrecke war in den Morgenstunden noch gesperrt. Zwischen Radeberg und Kamenz hat die Bahn mit Bussen einen Ersatzverkehr eingerichtet. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.