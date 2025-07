Vechta - Spielmacher Tommy Kuhse läuft künftig wieder für Basketball-Bundesligist Rasta Vechta auf. Der 27-jährige US-Amerikaner, der bereits in der Saison 2023/24 mit starken Leistungen für die Niedersachsen überzeugte, unterschrieb einen Zweijahresvertrag, wie der Club aus dem Oldenburger Münsterland mitteilte. Zuletzt spielte Kuhse beim italienischen Erstligisten Bertram Derthona Basket.

„Ich glaube an diesen Club. Hier sind von der Spitze bis zur Basis gute Leute am Werk. Bei Rasta will man gewinnen. Natürlich wird die neue Saison eine neue Herausforderung. Aber ich freue mich sehr darauf, meine Teamkameraden zu treffen und mit ihnen an die Arbeit zu gehen“, sagte Kuhse laut Vereinsmitteilung. Er hat entfernte Verwandtschaft mütterlicherseits nur einen Steinwurf weit von Vechta entfernt in der Gemeinde Steinfeld.