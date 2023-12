Braunschweig/Wolfsburg - Aufgrund von Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Braunschweig und Wolfsburg müssen Reisende in den kommenden Monaten mit Einschränkungen rechnen. Die Strecke ist von diesem Sonntag an bis zum 22. März für den Nah- und Fernverkehr gesperrt, teilte die Deutsche Bahn mit.

Der ICE-Verkehr auf der Strecke von Basel über Frankfurt, Göttingen und Braunschweig nach Berlin wird in der Zeit beispielsweise zwischen Göttingen und Wolfsburg umgeleitet. Die Hauptbahnhöfe in Hildesheim und Braunschweig können dann nicht angefahren werden. Die ICE-Verbindung zwischen Frankfurt, Kassel, Braunschweig und Berlin entfällt bis zum 29. Februar.

Zwischen Braunschweig und Wolfsburg entsteht an der sogenannten Weddeler Schleife ein zweites Gleis, wie die Bahn mitteilte. Ein Stellwerk werde neu gebaut, ein zweites komplett erneuert. Entlang der Strecke finden deswegen Arbeiten am Gleis, an den Weichen und an den Oberleitungen statt, teilweise auch nachts.