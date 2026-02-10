Zwischen Leipzig und Chemnitz ist die Bahnstrecke auch am Dienstagmorgen noch gestört. Noch ist weiterhin nicht endgültig klar, wie lange die Störung Bestand haben wird.

Leipzig/Chemnitz - Nach der Beschädigung von Kabeln in Leipzig ist der Zugverkehr zwischen Leipzig und Chemnitz noch immer eingeschränkt. Die Deutsche Bahn konnte auf Nachfrage jedoch noch keine genaue Prognose zur Länge der Störung abgeben. Diese kann voraussichtlich erst im Laufe des Tages erfolgen.

Unbekannte hatten nach Angaben des Landeskriminalamtes Sachsen am Wochenende in Leipzig einen Kabelkanal an einer Bahnbrücke in Leipzig-Volkmarsdorf beschädigt. Damit lösten sie demnach eine Signalstörung aus. Laut der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) betrifft diese besonders den RE 6. Demnach fallen mehrere Züge zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Leipzig-Liebertwolkwitz aus. Zwischen den beiden Bahnhöfen sind Ersatzbusse eingerichtet worden.