Nicht nur das Winterwetter kann heute zu Problemen im Zugverkehr führen.

Bei der Regionalbahnverbindung zwischen Sangerhausen und Erfurt kommt es aktuell zu Störungen. (Symbolbild)

Sangerhausen/Artern/Erfurt - Bei der Regionalbahnlinie 59 zwischen Sangerhausen in Sachsen-Anhalt und Erfurt in Thüringen kommt es zu Ausfällen. Wegen Störungen im Betriebsablauf fahren bis zum etwa 18.00 Uhr am Abend zwischen Sangerhausen und Artern (Thüringen) keine Züge, schreibt das Bahnunternehmen Abellio auf seiner Website.

Bei der Deutsche Bahn (DB) heißt es dazu online, dass ein Stellwerk unbesetzt sei. Ersatzverkehr könne nicht angeboten werden, da keine Busse zur Verfügung stünden. Auch im Fernverkehr zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen kommt es laut DB witterungsbedingt zu Einschränkungen bei ICE-Verbindungen.