Bad Salzdetfurth - Ein Bankkunde hat in der Nacht zum Dienstag ungewollt die Alarmanlage in seiner Bankfiliale ausgelöst. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe der 36-Jährige kurz vor Mitternacht in Bad Salzdetfurth im Süden von Niedersachsen Geld abheben wollen und die Filiale betreten - aber nicht gewusst, dass die Öffnungszeiten des SB-Bereichs sich geändert hätten, teilte die Polizei mit. Weil sich die Schiebetüren nicht wie gewohnt öffnen ließen, schob er sie auseinander. Das löste die Alarmanlage aus. Die Filiale wurde vernebelt, Anwohner alarmierten die Polizei. Der 36-Jährige wartete zusammen mit Passanten auf die Einsatzkräfte. Ob der Mann Strafe zahlen muss, ist unklar.