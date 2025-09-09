Ohne Auswahlspieler sowie zwei angeschlagene Profis hat RB Leipzig die Vorbereitung auf das Spiel in Mainz aufgenommen. Weiter nur im Aufbautraining befindet sich Henrichs.

Leipzig - Mit einem schmalen Kader hat Fußball-Bundesligist RB Leipzig den Trainingsauftakt vor dem kommenden Auswärtsspiel aufgenommen. Neben den zehn abgestellten Nationalspielern musste RB-Trainer Ole Werner auch noch auf Ezechiel Banzuzi und Amadou Haidara sowie den Langzeitverletzten Benjamin Henrichs verzichten, wie der Verein mitteilte. Die Leipziger, die mit je einem Sieg und einer Niederlage die neue Spielzeit begonnen haben, treten am Samstag beim FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky) an.

Neuzugang Banzuzi trainierte nach seinem Mittelhandbruch individuell, soll aber schon bei der folgenden Einheit am Mittwoch wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Mittelfeldspieler Haidara fehlt mit muskulären Problemen, Henrichs befindet sich nach seinem Achillessehnenriss im Aufbautraining.

Von den Nationalspielern haben RB-Kapitän David Raum, Maarten Vandevoordt sowie Neuzugang Conrad Harder ihre Länderspiele mit Deutschland, Belgien und Dänemark bereits absolviert. Dafür müssen Willi Orban mit Ungarn, die Österreicher Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner sowie der Norweger Antonio Nusa, Kosta Nedeljkovic mit Serbien sowie Assan Ouedraogo mit der deutschen U20 am Dienstagabend noch spielen.