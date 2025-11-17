Im Lokalderby gegen Rasta Vechta haben die EWE Baskets Oldenburg zunächst Probleme. Nach der Pause wendet sich das Blatt. In einer spannenden Schlussphase behält Christopher Clemons die Nerven.

Rasta Vechta und die EWE Baskets Oldenburg spielten im Derby um den Einzug ins Final Four.

Vechta - Die EWE Baskets Oldenburg haben die Pokal-Endrunde der Basketball-Bundesliga erreicht. Der Pokalsieger von 2015 gewann das Lokalderby im Viertelfinale gegen Rasta Vechta 72:69 (30:39). Das Top Four findet am 21./22. Februar 2026 statt.

Oldenburg kam schwer ins Spiel, die Gastegeber dominierten die erste Hälfte. Im dritten Viertel starteten die Baskets ihre Aufholjagd und brachten den knappen Vorsprung ins Ziel. Oldenburgs Christopher Clemons war mit 20 Punkten der treffsicherste Spieler der Partie. Er traf mit dem entscheidenden Dreier in der Schlussphase zum Sieg.