Berlin, Düsseldorf und Hamburg werden in der Luft besser mit der Bodenseeregion verbunden. Ab wann sind Tickets zu haben?

Im Januar gibt es von Friedrichshafen aus wieder Linienflüge in drei große Städte. (Symbolfoto)

Friedrichshafen - Die Bodenseeregion wird bald besser an drei deutsche Großstädte angebunden. Vom 12. Januar 2026 an starten vom Bodensee-Airport Friedrichshafen wieder regelmäßige Flüge nach Berlin, Düsseldorf und Hamburg, wie der Flughafen mitteilte. Pro Woche sind demnach zunächst vier Flüge nach Berlin, vier nach Düsseldorf und drei nach Hamburg geplant. Zum Einsatz kommt eine Maschine der deutschen Airline Avanti Air mit 78 Sitzen.

Der abgestimmte Flugplan basiert auf einer umfangreichen Bedarfsermittlung bei zahlreichen Unternehmen und ermöglicht den Angaben zufolge sowohl Tagesreisen als auch Aufenthalte mit Übernachtung oder verlängertem Wochenende.

Mit den neuen innerdeutschen Verbindungen sollen Geschäftsreisende wieder schneller wichtige deutsche Wirtschaftszentren erreichen. Zugleich erwartet der Flughafen Impulse für Tourismus, Dienstleistungs- und Logistikbereiche sowie eine höhere Standortattraktivität für Unternehmen und Fachkräfte. Tickets sind demzufolge ab Mitte Dezember unter anderem bei der Airline und in Reisebüros erhältlich.