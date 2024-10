Bauen bleibt teuer in Sachsen. Im Vergleich zum Vorjahr müssen Häuslebauer tiefer in die Tasche greifen.

Baupreise in Sachsen ziehen weiter an

Kamenz - Wer in Sachsen ein Haus bauen will, muss in diesem Jahr mehr Geld hinblättern als 2023. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte, lag der sächsische Baupreisindex für Wohngebäude im August 2024 um 3,3 Prozent höher als im August 2023.

Zahlreiche Bauleistungen verteuerten sich - vom Ausbau (plus 4,6 Prozent) über die Elektro-Arbeiten (plus 9,6 Prozent) bis hin zur Errichtung technischer Anlagen (plus 12,3 Prozent). Auch bei Bürogebäuden (plus 3,6 Prozent) und Gewerbebauten (plus 3,3 Prozent) zogen die Baupreise weiter an - eine Entwicklung, die inzwischen seit mehreren Jahren anhält.