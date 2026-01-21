Den Waisentunnel kennen wohl nur wenige Fahrgäste. Er verbindet das westliche U-Bahnnetz mit der Betriebswerkstatt Friedrichsfelde - und ist seit Jahren geschlossen. Nun soll der Neubau kommen.

Die U-Bahnlinie U5 ist bisher vom restlichen U-Bahnnetz getrennt. Mit dem Neubau des Waisentunnels soll sich das ändern. (Archivbild)

Berlin - Der Neubau des sogenannten Waisentunnels im Berliner U-Bahnnetz soll im Frühjahr beginnen und nach seiner Fertigstellung mehr Stabilität im Zugsystem bringen. Kürzlich haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) die planrechtliche Zulassung für die Erneuerung des Tunnels erhalten, wie das landeseigene Unternehmen mitteilte. Der Bau soll demnach im Jahr 2030 abgeschlossen sein.

Der Waisentunnel besteht den Angaben zufolge seit mehr als 100 Jahren und verläuft vom Alexanderplatz unter der Littenstraße und der Spree hindurch bis zum U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße. Seit acht Jahren ist er aus Sicherheitsgründen geschlossen, dabei ist er die einzige Verbindung zwischen der Linie U5 und dem restlichen U-Bahnnetz. Nur über ihn könnten die Züge anderer Linien auf dem Schienenweg zur Betriebswerkstatt Friedrichsfelde gelangen.

„Für einen dortigen Einsatz oder Werkstattaufenthalt müssen die U-Bahnen im Moment aufwendig und Wagen für Wagen auf Tiefladern durch die Stadt transportiert werden“, teilte die BVG mit. Mit dem Neubau des Tunnels sollen die Wartungsarbeiten erheblich erleichtert werden.

Die Bauarbeiten unterhalb der Spree sollen ohne Einschränkungen für den Wasserverkehr erfolgen. Dafür werde der Abschnitt durch Stahlbetonschotten vom restlichen Netz getrennt, so dass kein Wasser dort eindringen kann. Dann werde der bisherige Tunnel zurückgebaut. Der Neubau erfolge dann in zwei Schritten, hieß es.