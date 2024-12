München - Nach zwei Auswärtsniederlagen in der EuroLeague in Serie hat der FC Bayern München in die Erfolgsspur zurückgefunden. Der deutsche Basketball-Meister gewann sein Heimspiel gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz mit 94:80 (44:44) und bleibt nach sieben Heimspielen im Europapokal zu Hause ungeschlagen. Damit gelang den Bayern auch ein Erfolg gegen ihren letztjährigen Trainer Pablo Laso, der München im Sommer auf eigenen Wunsch verlassen hatte.

Unter den Zuschauern war auch Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann, der zu Beginn ein offensiv gut aufgelegtes Bayern-Team sah: 16 Punkte erzielten die Gastgeber in den ersten fünf Minuten. Defensiv ließen die Münchner jedoch zu viele einfache Punkte in Korbnähe zu, nach einem 0:8-Start in den zweiten Durchgang lagen sie mit 23:31 zurück. Dank einiger Dreier und einem stark aufspielenden Devin Booker (18 Punkte) kamen die Bayern zurück und gingen mit einem 44:44 in die Kabine.

Carsen Edwards übernimmt nach der Pause

Auch nach der Pause stellte Chima Moneke die Münchner Verteidigung vor Probleme, nach 22 Minuten hatte Baskonias Topscorer bereits 23 Punkte erzielt. Bei den Bayern wachte nun Carsen Edwards (27 Punkte) nach einer punktelosen ersten Hälfte auf, erzielte im dritten Durchgang 15 Punkte und war hauptverantwortlich für die 69:61-Führung vor dem Schlussabschnitt.

Dort krönte Nationalspieler Andi Obst (18 Punkte) drei Minuten vor Schluss den entscheidenden 10:2-Lauf zur 86:75-Führung. Mit 18 verwandelten Dreiern präsentierten sich die Gastgeber stark von außen. Mit dem Sieg gegen Baskonia glückte den Bayern auch die Generalprobe für das Duell im Pokal-Viertelfinale gegen Rasta Vechta am Montag.