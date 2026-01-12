Nach dem Traumstart des FC Bayern in das Fußballjahr werden Michael Olise und Luis Díaz gefeiert. „Olíaz“ erinnert an das legendäre Münchner Duo „Robbery“. Der Trainer positioniert sich zum Hype.

München - Mehr als sechs Jahre nach Arjen Robben und Franck Ribéry verzückt wieder eine Flügelzange wie einst das legendäre Duo den FC Bayern. Beim 8:1 zum Jahresstart gegen den VfL Wolfsburg verstärkten Michael Olise und Luis Díaz die Erinnerungen an die zwei glorreichen Münchner Außenstürmer, die den deutschen Fußball-Rekordmeister im Sommer 2019 verließen.

Eleganz - und „Chaos-Maker“

„Wir haben gerade in der Kabine darüber gesprochen. Olise ist es ein Stück weit der neue Robben, den wir haben. Und mit Lucho auf der anderen Seite den Typ Ribéry“, sagte Sportvorstand Max Eberl. „Also wir haben den filigranen, den eleganten, kreativen, mit Michael - und wir haben ein bisschen den kreativen Chaos-Maker mit Lucho.“

Wie einst Ribéry und Robben, die gemeinsam als „Robbery“ oder „Rib & Rob“ ein Jahrzehnt für den FC Bayern zauberten, beeindrucken der Franzose Olise und der Kolumbianer Díaz die 75.000 Zuschauer mit Technik, Tricks und Tordrang. Beide waren als Torschützen und Vorbereiter maßgeblich an der höchsten Niederlage des VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga beteiligt.

Kompany mahnt: Noch kein Vergleich mit Robben und Ribéry

„Ich würde das noch nicht vergleichen mit Robben und Ribéry. Dafür habe ich zu viel Respekt vor diesen Flügelspielern, gegen die ich gespielt habe“, sagte Trainer Vincent Kompany. „Wenn irgendwann am Ende die großen Titel da sind, können wir vielleicht irgendwann über dieses Thema sprechen.“ Ribéry und Robben feierten mit dem FC Bayern Titel en masse - und das erste Triple im deutschen Fußball.

Was die beiden Flügelspieler Olise und Díaz - wie auch Traumtorschütze Harry Kane - mitbringen, ist die Wettkampfhärte der Premier League. Dort gehe es alle drei Tage um „wirklich spielen, rennen, rammeln auch teilweise“, sagte Eberl. Aber letztlich sei das egal: „Hauptsache, sie machen es so, wie sie es machen.“

Das sagt Harry Kane

Kane führt die Torschützenliste der Bundesliga, in der die Münchner dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund nach 16 Spieltagen um 11 Punkte enteilt sind, mit 20 Treffern an. Olise und Díaz belegen mit jeweils neun Treffern den geteilten zweiten Platz.

„Sie harmonieren hervorragend miteinander und sind brandgefährlich“, sagte Kane. „Robben und Ribéry haben das natürlich länger geschafft, Michael und Lucho haben noch viele Jahre Zeit, um diese Leistung konstant abzurufen. Ich denke, genau das hat die beiden so großartig gemacht: Jahr für Jahr diese Leistung zu bringen und dabei so gefährlich zu sein. Sie sind auf dem richtigen Weg.“