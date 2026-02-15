Manuel Neuer verletzt sich in Bremen. Ein Muskelfaserriss in der Wade wird von den Bayern-Ärzten diagnostiziert. Was bedeutet das für das Topspiel in zwei Wochen gegen Dortmund?

Manuel Neuer, hier beim Aufwärmen in Bremen, fällt mit einer Wadenverletzung aus.

München - Der FC Bayern München muss einen Ausfall von Kapitän Manuel Neuer im möglicherweise vorentscheidenden Titelduell mit Verfolger Borussia Dortmund einkalkulieren. Der 39 Jahre alte Torhüter hat sich zwei Wochen vor dem Clásico in Dortmund beim Auswärtssieg in Bremen (3:0) einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen, wie der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga am Tag danach mitteilte.

Man müsse „vorerst“ auf Neuer verzichten, berichtete der Rekordmeister. Eine derartige Wadenverletzung ist gewöhnlich nicht nach zwei Wochen auskuriert.

Effenberg: „Faserriss in der Wade echt unangenehm“

„Faserriss in der Wade ist echt unangenehm“, kommentierte der ehemalige Bayern-Kapitän Stefan Effenberg am Sonntag im Fußball-Talk „Doppelpass“ bei Sport1. Der 57 Jahre alte Ex-Profi rechnet aus eigenen Erfahrungen während seiner Spieler-Karriere mit einer Pause von mindestens zwei bis drei Wochen.

In Bremen wurde Deutschlands Rekordtorwart zur Pause von Jonas Urbig abgelöst. Der 22-Jährige wird nun zunächst am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt im Bayern-Tor stehen. Die Münchner führen die Tabelle aktuell mit sechs Punkte Vorsprung auf den BVB an.