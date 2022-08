Beamtenbund fordert mehr Personal

Hannover - Gut zwei Monate vor der Landtagswahl hat Niedersachsens Beamtenbund mehr Personal gefordert. Nach Einschätzung des Beamtenbundes und Tarifunion (NBB) drohen die gesellschaftlichen Spannungen weiter zuzunehmen, was zu besonderen Belastungen bei den Sicherheitsorganisationen führen könnte, wie es in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung hieß. Deshalb müsse sich die neue Landesregierung für mehr Personal in Landesbehörden stark machen.

Der Beamtenbund begründete die Befürchtung etwa mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges sowie der hohen Inflation in Deutschland. Der NBB ist ein Dachverband von Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes. In Niedersachsen wird am 9. Oktober gewählt.

Weitere Gewerkschaften forderten ebenfalls mehr Personal, wie etwa die Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG). Es werde zunehmend herausfordernder, geeigneten beziehungsweise überhaupt Nachwuchs zu finden, da eine Tätigkeit im Finanzamt für Fahndung nicht mehr attraktiv sei, sagte Marianne Erdmann-Serec, stellvertretende DSTG-Landesvorsitzende.