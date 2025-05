Es wird eher trüb in der Hauptstadt und in Brandenburg. Zumindest im Großteil der Region soll der Tag jedoch regenfrei bleiben.

Bedeckter Himmel in Berlin und Brandenburg erwartet

Berlin und Potsdam - Auf einen eher bedeckten Himmel und Höchsttemperaturen von maximal 22 Grad können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. Ab dem Mittag ist im Norden der Region etwas Regen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zudem seien vereinzelte Böen dort nicht ausgeschlossen. Gegen Abend werde der Wind jedoch nachlassen.

In der Nacht auf Mittwoch verdichten sich die Wolken am Himmel und es wird regnerisch. Die Temperaturen fallen auf zwischen 13 und 11 Grad. Am Mittwoch wird es den Angaben nach etwas ungemütlicher: Neben Wolken und Regen ist im Verlauf des Tages mit teils gewittrigem Wetter zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 21 Grad und es bleibt windig.

In der Nacht auf Donnerstag ist den Angaben zufolge zunächst lokal mit Gewittern zu rechnen, der Regen soll schließlich jedoch nachlassen. Die Temperaturen fallen auf um die 11 Grad.