Mit Goldfever feiert Springreiter Ludger Beerbaum große Erfolge. Jetzt ist der Hengst in einem hohen Alter gestorben.

Riesenbeck - Der ehemalige Weltklasse-Springreiter Ludger Beerbaum trauert um sein früheres Top-Pferd Goldfever. Der Hengst starb im Alter von 35 Jahren. „Natürlich sind wir heute alle sehr traurig, dass Goldfever nicht mehr unter uns ist – aber wir blicken auch alle mit großer Dankbarkeit und ein bisschen Stolz auf die Erfolge und die gemeinsame Zeit zurück“, wurde der viermalige Olympiasieger auf der Homepage seines Stalls in Riesenbeck zitiert.

Mit Goldfever gewann der heute 62-Jährige unter anderem Mannschafts-Gold bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney. Zudem holte das Duo bei Europameisterschaften einmal den Titel mit dem Team (2003) und wurde einmal Team-Zweiter (2007). Im Einzel gab es EM-Silber (2003) und -Bronze (2007). Zudem siegte das Paar in hochkarätigen und bedeutenden Springen wie den Großen Preisen in Calgary (2002) und in Aachen (2002 und 2003).

In Athen 2004 disqualifiziert

Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen wurde Beerbaum wegen einer verbotenen Medikation an Goldfever disqualifiziert. Er habe von dem verbotenen Wirkstoff in der Salbe, mit der der Hengst behandelt worden war, nichts gewusst und auch nicht davon, dass dieser in die Blutbahn eindringen kann, hatte Beerbaum mehrfach betont. Der Internationale Sportgerichtshof (Cas) bestätigte dennoch ein Jahr später den Ausschluss.

Beerbaum und seine Teamkollegen verloren Mannschafts-Gold. Christian Ahlmann, der heutige Bundestrainer Otto Becker und Marco Kutscher erhielten immerhin Bronze, Beerbaum ging leer aus.

Nach dem Abschied aus dem Sport 2009 wurde Goldfever in Beerbaums Stall in Riesenbeck einige Zeit in der Zucht eingesetzt.