Der Berliner Landesbeirat für Menschen mit Behinderung warnt: Eine Abschaffung der Krankschreibung am Telefon könnte Betroffene stark belasten.

Die telefonische Krankschreibung sei kein Luxus, sagt der Landesbeirat für Menschen mit Behinderung.

Berlin - In der Debatte um die telefonische Krankschreibung mahnt der Berliner Landesbeirat für Menschen mit Behinderung, behinderte und chronisch kranke Beschäftigte im Blick zu behalten. Für viele Betroffene sie die telefonische Krankschreibung oft die einzige Möglichkeit, sich schnell und ohne zusätzliche Belastung arbeitsunfähig zu melden, erklärte der Landesbeirat.

„In der politischen Debatte werden chronisch kranke und behinderte Menschen schlicht vergessen“, beklagte der Vorsitzende Thomas Seerig. „Wer die telefonische Krankschreibung streicht, verschlechtert den Alltag von Menschen, die arbeiten wollen, aber nicht immer können.“

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte einen aus seiner Sicht zu hohen Krankenstand beklagt und die Möglichkeit infrage gestellt, auch telefonisch und ohne Praxisbesuch eine Krankschreibung zu bekommen. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) kündigte an, die Regelung zu überprüfen.

„Die telefonische Krankschreibung ist kein Luxus“

Viele behinderte und chronisch kranke Beschäftigte, insbesondere mit psychischen Erkrankungen, erlebten kurze Krankheitsschübe. Ein persönlicher Besuch bei einem Arzt sei in solchen Situationen oft schwer zu bewältigen, betonte der Landesbeirat. Das Gremium berät den Berliner Senat in Fragen der Behindertenpolitik.

Falle diese Option weg, stehen laut Landesbeirat Betroffene vor der Wahl, entweder krank zur Arbeit gehen oder sich trotz Angst, Erschöpfung oder Schmerzen in eine Praxis zu zwingen. Das erhöhe den Druck auf Menschen, die täglich mit gesundheitlichen Einschränkungen lebten.

„Die telefonische Krankschreibung ist kein Luxus, sondern eine kleine, aber wichtige Erleichterung“, hieß es in der Mitteilung. Der Landesbeirat forderte, die Möglichkeit der Krankschreibung per Telefon beizubehalten.