Ein 21-jähriger Autofahrer soll in der Nacht in Berlin-Altglienicke kontrolliert werden. Er flüchtet zu Fuß in ein Waldstück und wird festgenommen. Der Wagen war gestohlen. (Symbolbild)

Berlin - Bei einer nächtlichen Autokontrolle ist Berliner Polizeibeamten in Altglienicke ein mutmaßlicher Autodieb ins Netz gegangen. Der 21-Jährige wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sollte den Angaben zufolge am frühen Morgen an der Kreuzung von der Straße Am Seegraben und der Paradiesstraße kontrolliert werden. Er wurde dazu auf einen Parkplatz gelotst. Dort floh er aus dem noch rollenden Wagen und lief über die Bundesstraße B96a in ein Waldstück, in dem er dann aber von den Beamten gefasst wurde. Der noch rollende Wagen stieß gegen ein anderes Fahrzeug, beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Noch während die Beamten damit beschäftigt waren, den Fall aufzuklären, meldete sich die Eigentümerin des gestohlenen Autos.