Ein 39-Jähriger entkommt dem Gefängnis – doch ein Tipp führt Spezialkräfte direkt zu einem Hotelzimmer in der Nähe des Magdeburger Hauptbahnhofes.

Magdeburg - In einem Hotel in der Nähe des Magdeburger Hauptbahnhofes haben Spezialkräfte der Polizei einen entflohenen Häftling aus Niedersachsen gefasst. Wie die Polizei mitteilte, hatte es einen Hinweis gegeben, dass sich der flüchtige 39-Jährige in dem Hotel aufhalte.

Die Spezialkräfte hätten den Mann widerstandslos in dem Hotelzimmer festnehmen können. Er sei anschließend zurück in den Maßregelvollzug in Bad Rehburg (Landkreis Nienburg/Weser) in Niedersachsen gebracht worden. Für den größeren Polizeieinsatz wurde der Bereich rund um das Hotel kurzzeitig gesperrt. Es habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, so die Polizei.