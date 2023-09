Hohenwarte/Saalfeld - Um sich vor einem herannahenden Motorboot auf dem Hohenwarte-Stausee in Sicherheit zu bringen, sind ein Angler und seine Lebensgefährtin aus ihrem Boot ins Wasser gesprungen und ans Ufer geschwommen. Nach Polizeiangaben vom Montag waren der 31-Jährige und die 27-Jährige am Samstagabend in dem Angelboot auf der Wasserskistrecke des Sees unterwegs, hatten bei zunehmender Dunkelheit allerdings kein Positionslicht gesetzt. Der 56-jährige Fahrer eines Motorboots habe das Angelboot vermutlich zu spät gesehen und sei mit hoher Geschwindigkeit darauf losgefahren. Die beiden Insassen seien zu ihrer eigenen Sicherheit aus dem Boot gesprungen. Zu einem Zusammenstoß der Boote sei es nicht gekommen.

Allerdings gerieten die beiden Bootsführer später bei einem persönlichen Zusammentreffen aneinander. Dabei habe der Angelboot-Fahrer den Motorbootfahrer ins Gesicht geschlagen. Gegen die Bootsführer seien Straf- beziehungsweise Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden.