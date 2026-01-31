Schon im Sommer war er fast weg. Verlässt Abwehrspieler Leite Union Berlin dieses Mal endgültig?

Berlin - Union Berlins Abwehrspieler Diogo Leite könnte Medienberichten zufolge noch vor Ende des Winter-Transferfensters am Montag nach Italien wechseln. Der Serie-A-Club Lazio Rom sei in direkten Gesprächen mit dem Portugiesen, berichtete der Pay-TV-Sender Sky. Eine Einigung soll es demnach aber noch nicht geben.

Der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtete, dass der Wechsel allerdings kurz bevorstehe. Den Berichten zufolge soll die Ablöse zwischen zwei und drei Millionen Euro liegen. Der Vertrag von Leite in Berlin läuft im Sommer aus. Es ist also die letzte Gelegenheit für Union, noch eine Ablöse für den 27-Jährigen zu bekommen.

Auch Doekhis Vertrag läuft aus

Der Portugiese war 2022 zunächst per Leihe vom FC Porto nach Berlin gekommen. Ein Jahr später verpflichtete Union den Innenverteidiger fest. Leite wurde schnell zum Leistungsträger und hatte in seiner ersten Saison maßgeblichen Anteil an der Qualifikation der Berliner für die Champions League. Auch in den vergangenen beiden Spielzeiten blieb er eine Konstante im Team.

Schon im Sommer stand Leite vor einem Wechsel und wurde vorübergehend aus dem Spiel- und Trainingsbetrieb des Bundesligisten genommen. Zuletzt war er wieder Stammspieler unter Trainer Steffen Baumgart.

Auch der Vertrag von Leites Abwehrkollege Danilho Doekhi läuft im Sommer aus. Der 27-Jährige wird ebenfalls immer wieder mit einem Abgang im Winter in Verbindung gebracht. Spätestens im Sommer wird er Berlin Medienberichten zufolge verlassen.