Berlin - Ein 44-jähriger Mann ist in Berlin-Weißensee durch einen Schuss tödlich verletzt worden. Das mutmaßliche Tötungsdelikt ereignete sich am Morgen in der Gustav-Adolf-Straße, wie die Polizei mitteilte. Demnach waren Einsatzkräfte vor Ort und der Tatort weiträumig abgesperrt.