Lehrkräfte werden in Berlin händeringend gesucht. (Archivbild)

Berlin geht bei der Ausbildung von Lehrkräften neue Wege. Ein sogenannter Flex-Master für Lehramtsstudierende, die parallel bereits an einer Schule arbeiten, soll zum Wintersemester 2026/2027 starten, wie Hochschul- und Bildungsverwaltung gemeinsam mitteilten. Beides soll sich künftig besser miteinander vereinbaren lassen.

Neben dem bisherigen Modell mit einer Praxisphase im dritten Mastersemester erhalten Studierende mit der neuen Variante die Möglichkeit, einen Arbeitsvertrag an einer Schule mit einem gestreckten Praxissemester an der gleichen Schule zu kombinieren.

Neues Masterangebot soll das Studium flexibler machen

Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) wies auf die steigenden Lebenshaltungskosten und den Lehrkräftemangel in Berlin hin. Die Folge sei eine hohe Zahl an Lehramtsstudierenden, die während des Studiums an Schulen tätig seien. Der Flex-Master solle den Bedürfnissen der Studierenden Rechnung tragen.

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) sagte, der Flex-Master mache das Lehramtsstudium moderner und flexibler – und damit auch attraktiver für viele junge Menschen, die sich für den Lehrerberuf entscheiden. In einer Zeit, in der viele Studierende schon während des Studiums an Schulen unterrichten, sei es wichtig, Studium und Praxis besser zu verzahnen.