Bei der Kollision wird eine Person verletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, muss die Polizei noch ermitteln.

Bei einem Zusammenstoß zweier Straßenbahnen ist eine Person leicht verletzt worden. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Zusammenstoß zweier Straßenbahnen in Berlin-Mitte ist eine Person verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Das teilte die Berliner Feuerwehr mit. Bei dem Unfall an der Mollstraße/Otto-Braun-Straße war eine der beiden Straßenbahnen entgleist.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren beide Straßenbahnen bereits geräumt. Der Rettungsdienst der Feuerwehr kümmerte sich um die noch anwesenden Fahrgäste. Der Feuerwehr zufolge waren 44 Einsatzkräfte vor Ort.

Nach Angaben der Berliner Polizei waren zeitweilig sowohl die Mollstraße als auch die Otto-Braun-Straße für den Verkehr gesperrt. Die Gründe für den Unfall sind noch unklar.