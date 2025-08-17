Die Berlin Thunder und die Hamburg Sea Devils liefern ein unterhaltsames Football-Spiel. Wie so oft in dieser Saison gehen die Hauptstädter als Verlierer vom Feld.

Berlin - Berlin Thunder hat in der European League of Football auch gegen die Hamburg Sea Devils verloren. Am letzten regulären Spieltag der ELF musste sich der Hauptstadt-Club mit 44:56 (23:28) geschlagen geben. Beide Teams hatten schon vor dem letzten Spieltag keine Chance mehr, die Playoffs zu erreichen.

Die Fans im Berliner Preussenstadion in Berlin-Lankwitz sahen ein abwechslungsreiches Spiel. Eine Vorentscheidung fiel bereits zum Ende der ersten Halbzeit, als die Hamburger innerhalb von drei Minuten zwei Touchdowns erzielten und so aus dem 14:23 ein 28:23 machten.

Während Berlins Spielmacher Jakeb Sullivan vier Tochdownpässe warf, gelangen seinem Hamburger Gegenüber Carlton Aiken sechs - außerdem erzielte der Quarterback der Gäste einen Lauf-Touchdown.

Es könnte durchaus ein historisches Spiel aus Berliner Sicht gewesen sein. Die Zukunft der Hauptstadt-Footballer ist ungewiss.