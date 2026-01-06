weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Notfälle: Berliner Innensenatorin: Schwimmbäder öffnen zum Duschen

Jetzt live!
Wie startet der 1. FC Magdeburg ins Jahr? Test gegen Winterthur im Livestream
Wie startet der 1. FC Magdeburg ins Jahr? Test gegen Winterthur im Livestream

Notfälle Berliner Innensenatorin: Schwimmbäder öffnen zum Duschen

Noch immer sind Tausende Haushalte im Berliner Südwesten ohne Strom. Drei Schwimmbäder sollen rund um die Uhr öffnen, damit Betroffene dort duschen gehen können.

Von dpa 06.01.2026, 14:05
Iris Spranger und der Senat geben ein Update zum Stromausfall.
Iris Spranger und der Senat geben ein Update zum Stromausfall. Michael Ukas/dpa

Berlin - Wegen des anhaltenden Stromausfalls im Berliner Südwesten sollen mehrere Schwimmbäder für Betroffene zum Duschen öffnen. Ein Großteil der Menschen, die in dieser Situation seien, könne nicht duschen, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Solange die Großschadenslage bestehe, sollen drei Bäder rund um die Uhr öffnen: die Schwimmhalle Finckensteinallee, die Schwimmhalle Hüttenweg und das Stadtbad Lankwitz.

„Dort können die Menschen hingehen, können duschen“, sagte Spranger. Man könne sich dort natürlich auch aufwärmen oder das Handy laden. Das Angebot stehe ab 14 Uhr zur Verfügung und sei kostenlos. In Berlin sind nach einem Brandanschlag seit vier Tagen Tausende Haushalte ohne Strom.