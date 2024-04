Berlin - Obwohl die wärmeren Tage noch auf sich warten lassen, starten an diesem Wochenende die ersten Berliner Sommerbäder in die Saison. Am Samstag (27.04.) öffnet als Erstes das Sommerbad Olympiastadion seine Tore, am Montag (29.04.) beginnt dann der Badebetrieb im Sommerbad Kreuzberg. Das teilten die Berliner Bäderbetriebe am Donnerstag mit. Dort stehe wegen Sanierungsarbeiten zunächst nur das beheizte 50-Meter-Sportbecken bereit. Am 1. Mai öffnen das Sommerbad Am Insulaner sowie neun weitere Bäder, die an private Betreiber verpachtet sind. Alle anderen Freibäder sollen dann nach und nach bis Mitte Juni den Betrieb aufnehmen.

Das Unternehmen will den Angaben zufolge die im letzten Jahr eingeführten Sicherheitsmaßnahmen auch in der Saison 2024 fortführen. Dazu gehören unter anderem die Ausweispflicht an allen Bädern sowie die Videoüberwachung an den Eingängen von vier Sommerbädern.