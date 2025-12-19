Die Amtsanwaltschaft in Berlin ist im Bund eine Besonderheit. Ab kommenden Jahr wechselt die Führung der Behörde. Auch die Staatsanwaltschaft leitet dann eine Frau.

Berlin - Die Berliner Staatsanwaltschaft sowie die Amtsanwaltschaft bekommen zum neuen Jahr jeweils eine neue Spitze. Ingrid Jaeger übernimmt das Amt der Leiterin der Staatsanwaltschaft Berlin, wie es in einer Mitteilung der Justizsenatsverwaltung hieß. „Die 61-Jährige tritt die Nachfolge von Jörg Raupach an, der die Behörde seit 2017 geführt hat.“ Sie arbeitete zuletzt als 2020 Leiterin der Abteilung Plenar- und Ausschussdienst im Abgeordnetenhaus.

Zum 1. Januar 2026 übernimmt zudem Nina Thom die Leitung der Amtsanwaltschaft. Die 52-Jährige folgt auf Rüdiger Reiff, der die Amtsanwaltschaft seit 2020 leitete. Seit 2022 leitete sie eine Hauptabteilung der Staatsanwaltschaft Berlin mit dem Schwerpunkt Wirtschaftskriminalität.

Die Amtsanwaltschaft kümmert sich um Fälle wie Diebstahl, Beleidigung, Körperverletzungen, Verkehrsdelikte oder sogenannte Alltagskriminalität. In Berlin ist für diese Delikte seit 75 Jahren die Amtsanwaltschaft zuständig - und stellt damit eine Besonderheit in der deutschen Justiz dar.

Außer in Hessen gibt es diese Art der Behörde bundesweit nirgendwo anders. In den anderen Bundesländern sind die Amtsanwältinnen und Amtsanwälte Teil der Staatsanwaltschaft. In der Hauptstadt und in Frankfurt/Main sind sie hingegen in einer eigenständigen Behörde tätig.