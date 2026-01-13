Theaterfans können sich wieder auf Mai freuen - dann beginnt das Berliner Theatertreffen. Heute will die Jury bekanntgeben, welche Inszenierungen eingeladen werden.

Berlin - Welche Inszenierungen werden zum Berliner Theatertreffen eingeladen? Die Jury will heute (11.00 Uhr) die berühmte 10er-Auswahl vorstellen. Für das Bühnenfestival werden stets zehn bemerkenswerte Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgewählt. Die Aufführungen werden dann in Berlin gezeigt. Das nächste Theatertreffen findet vom 1. bis 17. Mai 2026 statt.