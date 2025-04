In Berlin stehen viele Straßenlaternen schon seit Jahrzehnten. Manche werden irgendwann zum Sicherheitsrisiko. Schlimmstenfalls fallen sie einfach um. Aber es gibt auch noch andere Nachteile.

Lampen in Berlin

In Berlin sind viele Straßenlaternen schon über ein halbes Jahrhundert alt. (Archivbild)

Berlin - Ein erheblicher Teil der Straßenlaternen in Berlin ist schon ziemlich in die Jahre gekommen. Rund 50.000 der rund 225.000 Berliner Lichtmasten sind älter als ein halbes Jahrhundert, wie sich aus der Antwort der Verkehrsverwaltung auf eine schriftliche Anfrage des CDU-Abgeordneten Danny Freymark ergibt. Der Parlamentarier hatte nachgefragt, nachdem in Zehlendorf eine Straßenlaterne einfach umgestürzt war.

Wie lange die Masten im Einsatz sein können, lasse sich nicht pauschal beantworten. „Üblicherweise wird jedoch eine Lebensdauer von mindestens 50 Jahren angenommen“, heißt es von der Verkehrsverwaltung. Das bedeutet, die erwähnten 50.000 haben diese Schwelle schon erreicht - oder überschritten.

Viele Laternenmasten werden aus Sicherheitsgründen abgebaut

Allein 178 Lichtmasten mussten in den vergangenen fünf Jahren wegen mangelnder Standsicherheit außer Betrieb genommen oder ganz abgebaut werden. Zuvor hatte der Tagesspiegel-Newsletter „Checkpoint“ darüber berichtet.

Eine Standsicherheitsprüfung für Laternenmasten ist der Verwaltung zufolge nicht vorgeschrieben. Stichpunktartig gebe es jährlich bei 1 Prozent aller Masten eine Überprüfung, mindestens alle vier Jahre eine „Zustandsprüfung im Rahmen einer Sichtkontrolle“.

Nach Einschätzung des Senats ist einiges zu tun und dafür viel Geld nötig: „Die Kosten für den aktuellen Investitionsrückstau werden auf ca. 350 Millionen Euro eingeschätzt.“ Das antwortete die Verkehrsverwaltung auf die Frage nach den Investitionskosten im Zusammenhang mit der Infrastruktur für die öffentliche Beleuchtung auf eine weitere Anfrage des CDU-Abgeordneten.

Gaslaternen kommen teuer

Aber auch wenn nötige Modernisierungsmaßnahmen ausbleiben oder sich verzögern, hat das Folgen: „Der Aufwand für den Betrieb des veralteten Anlagenbestandes ist immens“, so die Verkehrsverwaltung.

Viel Luft nach oben gibt es bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten. Berlinweit werden der Verkehrsverwaltung zufolge 35 Prozent der Elektroleuchten mit LED betrieben, obwohl das die deutlich energiesparendere Variante ist.

Viel Geld ließe sich vor allem durch die Umrüstung der Gaslaternen sparen: Die Betriebskosten der LED-Leuchten im Vergleich zu denen der Gasleuchten liegen den Angaben zufolge bei nicht einmal einem Zehntel. Zum Betrieb zählten dabei neben dem Energieverbrauch auch die Kosten für Wartung, Störungs- und Schadensbeseitigung.