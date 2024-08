Über eine Wippe, durch einen Tunnel, vorbei an Riechsäulen: Im Bergzoo in Halle gibt es seit März einen Erlebnispfad für Hunde.

Besonderes Angebot für Hunde im Bergzoo in Halle

Halle - Ein besonderes Angebot lockt seit einigen Monaten viele Hunde mit ihren Besitzerinnen und Besitzern in den Bergzoo nach Halle. Ein etwa ein Kilometer langer Hunde-Erlebnispfad führt die Vierbeiner unter anderem durch einen Tunnel, über ein Wackelbrett und an Riechsäulen - gefüllt etwa mit Elefantenkot - vorbei. Eröffnet wurde der Pfad bereits im März. „Seitdem haben wir eine Resonanz, die wir selber so gar nicht erwartet hätten“, sagte Zoosprecherin Carolin Strauß.

Willkommen seien Hunde jeder Größe und jeden Alters. „Unsere Grundidee ist immer, ein Zoo für alle zu sein“, betonte Strauß. Der Pfad sei auf einem eher ruhigen Weg eingerichtet worden - „weil es eben auch Menschen gibt, die keine Hunde mögen“. Der Bau habe insgesamt rund zwei Jahre gedauert. Immer wieder waren aber schon Teilstücke für Erkundungen geöffnet.

Insgesamt seien seit der Eröffnung des Pfads deutlich mehr Hunde im Zoo unterwegs, sagte Strauß. „Am Ende des Pfads gibt es ein Siegerpodest. Da sollen Hund und Herrchen belohnt werden.“ Zwischen einem Erdmännchen und einer Salzkatze können die Hunde nach erfolgreichem Absolvieren auf dem ersten Platz des Podests Platz nehmen. „Dort kann dann auch ein Erinnerungsfoto gemacht werden.“