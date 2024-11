Bei einem Wettstreit im Landtag haben sich Schüler der Klassen 8 bis 12 in der Kunst der freien Rede gemessen. Die Besten wurden von einer Jury gekürt.

Redewettstreit im Sächsischen Landtag: Hier haben am Wochenende mehr als 30 Schüler ihr Können in der Kunst der freien Rede gezeigt (Symbolbild)

Dresden - Sachsens beste Nachwuchsredner kommen aus Dresden und Bautzen. Beim Jugend-Redeforum im Landtag landeten Jakob Paridon vom Gymnasium Dresden-Klotzsche und Nathalie Juhnke vom Bautzener Schiller-Gymnasium auf den ersten beiden Plätzen. Sie sind 17 Jahre alt und besuchen die 12. Klasse, wie ein Sprecher des Landtags mitteilte.

36 Schüler im Rede-Wettstreit

Insgesamt nahmen den Angaben zufolge 36 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 bis 12 an dem Wettstreit der freien Rede teil. Sie debattierten über Themen wie Wehrpflicht, Hass und Falschmeldungen in sozialen Medien. Dabei wurden ihre Leistungen in mehreren Runden von einer Jury bewertet.

„Ein demokratischer Staat lebt von guten Debatten und davon, sich in der Sache hart aber anständig miteinander auseinanderzusetzen“, sagte Landtagspräsident Alexander Dierks (CDU). Er wünsche den Schülern das Selbstbewusstsein und den Mut, die Stimme zu ergreifen und im demokratischen Wettstreit die Dinge im Sinne ihrer Interessen zu bewegen.