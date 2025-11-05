Ende September ist der kleine Bulle im Berliner Zoo auf die Welt gekommen. In dieser Woche ist er zum ersten Mal im großen Wasserbecken unterwegs. Besucher können das Jungtier bald auch selbst sehen.

Berlin - Knapp sechs Wochen nach seiner Geburt können Besucher ab Freitag das Flusspferd-Baby im Berliner Zoo sehen. Das teilte der Zoo in einem Beitrag auf Instagram mit. „Gemeinsam mit Mama Nala hat unser Jungtier diese Woche zum ersten Mal das große Wasserbecken in der Hippo Bay getestet“, heißt es darin - bislang aber ohne Publikum.

Wie bei der Eingewöhnung in der Kita laufe es bei dem kleinen Bullen Schritt für Schritt, beziehungsweise „Plansch für Plansch“. Das Terrain werde nach und nach immer spannender und vertrauter. An die Besucher gewandt endet der Beitrag mit den Worten: „Und ihr könnt auch dabei sein! Habt ihr Freitag schon was vor?“

Am 28. September hatte Flusspferd-Dame „Nala“ Zwillinge zur Welt gebracht, jedoch überlebte nur eins der beiden männlichen Jungtiere. Das noch namenlose Flusspferd-Baby war bei der Geburt mit rund 28 Kilogramm ein Leichtgewicht. Nun ist der kleine Bulle groß und kräftig genug, um in Begleitung der Mutter das große Wasserbecken zu erkunden.