Die Dresdner Filmnächte am Elbufer sind Kult. Jedes Jahr in den Sommermonaten wird das Königsufer-Areal zu Open-Air-Kino, Konzertarena oder Partyzone - mit einzigartiger Kulisse.

Dresden - Die Veranstalter der Dresdner Filmnächte am Elbufer bilanzieren für den Sommer 2024 eine Rekordsaison. Kino, Konzerte und Partys unter freiem Himmel lockten von Ende Juni bis Anfang September insgesamt mehr als 231.260 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in das Areal am Königsufer - gut 3.000 mehr als in der vorigen Saison. Geschäftsführer Matthias Pfitzner sieht das als Beleg für die Beliebtheit des Festivals mit „einmaliger Atmosphäre“ und mit Blick auf die berühmte Altstadtkulisse mit Frauenkirche, Schloss und Semperoper. „Und das, obwohl leider zwei Konzerte ausfallen mussten“, wegen Erkrankung der Künstler.

Von „Kaisermania“ bis Demokratietag

Zu den Höhepunkten gehörten neben der „Kaisermania“ mit vier ausverkauften Konzerten von Schlagersänger Roland Kaiser, dass zur Premiere von „Liebesbriefe aus Nizza“ Besucher selbst zu Stift und Papier griffen und zur Vorführung des Films „Zwei zu Eins“ Getränke mit DDR-Mark bezahlten. Eine Premiere der anderen Art war ein Demokratietag zu gesellschaftlicher Verantwortung und der Stärkung demokratischer Werte.

2025 kommt Sido

Die Filmnächte-Macher sprachen von einem unerwarteten Erfolg und wollen die Ausgabe 2025 „noch aufregender und spektakulärer gestalten“. Für das nächste Kino- und Konzert-Open-Air kündigten sie schon mal an, dass Johannes Oerding und Sido am Elbufer spielen werden - das Konzert des Deutsch-Rappers sei allerdings bereits ausverkauft.