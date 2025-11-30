Eine angebliche Polizistin, ein falscher Bankmitarbeiter - erneut haben Telefonbetrugsmaschen in Sachsen funktioniert.

Mügeln/Dresden - Telefonbetrüger haben in Sachsen erneut Tausende Euro erbeutet. In einem Fall übergab eine 89-jährige Frau in Mügeln (Nordsachsen) 15.000 Euro an einem Abholer, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte ihr eine angebliche Polizistin am Telefon weisgemacht, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution gezahlt werden müsse.

In einem weiteren Fall fiel ein 46-Jähriger in Dresden auf einen angeblichen Bankmitarbeiter rein. Der Mann bestätigte mehrere Transaktionen per App und verlor 13.000 Euro von seinem Konto.