Mit einem klaren 3:0 gegen Karlsruhe sichern sich die BR Volleys den vierten Sieg in Folge. Angreifer Jake Hanes erklärt, was jetzt wichtig ist.

Karlsruhe - Die BR Volleys haben ihre Aufholjagd in der Volleyball-Bundesliga fortgesetzt und spielen sich allmählich in den gewohnten Erfolgs-Flow. Das souveräne 3:0 (25:12, 25:23, 25:15) des deutschen Rekordmeisters bei den Baden Volleys SSC Karlsruhe war der vierte Sieg in Folge. Nach neun Spielen sind die Hauptstädter Tabellendritter hinter Düren und Lüneburg.

„Wir kommen immer besser in unseren Rhythmus. Zu Saisonbeginn haben wir uns reichlich Luft nach oben gelassen und füllen diese langsam“, sagte Jake Hanes, der mit 14 Punkten erfolgreichster Angreifer war. „Es ist wichtig, dass wir den Fokus weiter auf jeden einzelnen Tag richten, sei es im Kraftraum, beim Training oder Spiel. Der Blick muss geradeaus bleiben.“

Am Mittwoch gegen Ludwigsburg

Die überraschenden Niederlagen zum Saisonstart gegen Friedrichshafen und Düren sind nach einer klaren Leistungssteigerung in den Folgewochen abgehakt. Lediglich im zweiten Satz tat sich der Favorit gegen Karlsruhe schwer und benötigte 34 Minuten, um die Gastgeber niederzuringen. Die anderen beiden Durchgänge dauerten lediglich 21 beziehungsweise 20 Minuten.

„Es war klar, dass Karlsruhe im zweiten Satz mehr riskieren würde und das hat auch eine Weile funktioniert. Aber wir haben das gemanagt“, lobte Trainer Joel Banks die Mannschaftsleistung. Für sein Team war es der sechste Sieg im neunten Spiel. Am Mittwoch (19.30 Uhr/Dyn) empfängt der Hauptstadtclub die Barock Volleys MTV Ludwigsburg in der heimischen Max-Schmeling-Halle.