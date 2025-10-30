Gera - Ein 74 Jahre alter Mann ist betrunken von seinem Rad gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Er habe am Mittwochmittag die Kontrolle verloren, während er eine Handgeste in Richtung eines vorbeifahrenden Autos machen wollte, teilte die Polizei mit. Bei dem Sturz sei der Mann schwer am Kopf verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittle nun.