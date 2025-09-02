Ein Mann beschädigt in Tempelhof ein Auto und wirft Schilder auf die Straße. Die Polizei berichtet von erheblichem Widerstand bei der Festnahme.

Berlin - Ein betrunkener Mann hat in Berlin-Tempelhof auf der Straße randaliert und Polizisten angegriffen. Der 28-jährige Mann wurde am Montagnachmittag beobachtet, als er in der Daimlerstraße ein Auto beschädigte und Schilder einer Baustelle auf die Straße warf, so dass eine Radfahrerin ausweichen musste, wie die Polizei mitteilte.

Als alarmierte Polizisten eintrafen, soll er aggressiv reagiert und erheblichen Widerstand geleistet haben. So soll er versucht haben, einen Polizisten in die Hand zu beißen einen anderen mit einem Kopfstoß zu treffen. Ein Test ergab einen Alkoholwert von etwa 1,5 Promille.