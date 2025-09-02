E-Scooter-Crash in Weimar: Zwei Jungen rasen davon, während ein 74-Jähriger schwer verletzt zurückbleibt. Inzwischen ist der Rentner an den Folgen seiner Verletzungen gestorben.

Weimar - Zwei Jugendliche haben in Weimar auf einem E-Scooter einen Fußgänger auf dem Bürgersteig angefahren und diesen zunächst schwer verletzt. Statt sich um den verletzten 74-Jährigen zu kümmern, fuhren die Jungen nach dem Unfall am Montagnachmittag einfach davon, wie die Polizei mitteilte. Der 74-Jährige sei inzwischen im Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei dann später am Abend mit.

Die Behörde bittet nun um Hinweise zum Unfallhergang und zu den Jugendlichen. Beide Jungen sollen 13 bis 14 Jahre alt sein. Der Fahrer hatte dunkle Haare und trug dunkle Bekleidung, sein Mitfahrer hatte blonde Haare.