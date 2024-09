Halle (dpa/sa) - Die Einwohnerinnen und Einwohner von Halle können ab Dienstag einen Brief zur Zählung der Bevölkerung der Stadt in ihrem Briefkasten finden. Die Zustellung beginne am Dienstag, teilte ein Stadtsprecher auf Anfrage mit. Geplant ist, alle im Melderegister mit Hauptwohnsitz geführten Einwohnerinnen und Einwohner per Brief anzuschreiben, um so eine „sehr genaue Zahl“ der in Halle gemeldeten und auch tatsächlich erreichbaren Menschen zu erhalten. Die Saalestadt stellt damit die Volkszählung 2022 infrage.

Laut der statistischen Berechnung des Zensus leben nur noch 226.586 Menschen in Halle - etwa sechs Prozent weniger als ursprünglich angenommen. Das Melderegister weist jedoch 243.453 Einwohner aus. Sollten die niedrigeren Zahlen des Zensus bestätigt werden, drohen der Stadt dauerhafte Einnahmeausfälle von rund 15 Millionen Euro pro Jahr.