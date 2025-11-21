Ein Mann hetzt auf Tiktok gegen Ukrainer. Dafür bekam er eine Bewährungsstrafe. Eigentlich wollte er sich gegen seine Verurteilung wehren - überlegte es sich dann aber doch anders.

Osnabrück - Wegen Aussagen über Ukrainer auf seinem Tiktok-Kanal ist ein Mann wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Ein Urteil des Amtsgerichts Osnabrück wurde rechtskräftig, nachdem der 44-Jährige seine Berufung am Mittwoch zurückgezogen hatte, wie das Landgericht Osnabrück mitteilte. Ursprünglich hätte am Freitag über die Berufung vor dem Landgericht verhandelt werden sollen.

Der Mann war im Mai vom Amtsgericht zu einer zehnmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Er habe auf seinem Tiktok-Kanal seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine bis zum 11. Juni 2024 unter anderem die ukrainische Bevölkerung als „Abschaum“ bezeichnet und einzelnen Personen Gewalt angedroht. Außerdem habe er dazu aufgefordert, ukrainische Staatsbürger zu fotografieren und zu töten.