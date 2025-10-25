Elversberg dominiert, doch Bielefeld jubelt: Ein Konter und ein Eigentor lassen die Siegesserie der Gäste enden. Die Tabellenspitze müssen die Saarländer abgeben. Aber auch Arminia beendet eine Serie.

Bielefeld - Die SV Elversberg hat die Rückkehr an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner verlor bei Aufsteiger Arminia Bielefeld überraschend mit 0:2 (0:2). Mit der zweiten Saisonniederlage durch das Gegentor von Joel Grodowski (17. Minute) und dem Eigentor von Florian Le Joncour (28.) endete für Elversberg zudem eine Serie von zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage.

In der Tabelle fielen die Saarländer auf Rang drei zurück, da der Verfolger SC Paderborn mit 2:1 bei Dynamo Dresden siegte und der neue Spitzenreiter FC Schalke 04 schon am Freitag mit 1:0 gegen Darmstadt 98 gewann.

Eigentor bei Klärungsversuch

Dabei übernahmen die Elversberger früh die Kontrolle im ersten Pflichtspielduell mit den Bielefeldern, die sich im eigenen Stadion auf Konter verlegten - mit Erfolg: Grodowski sorgte nach schnellen Umschaltspiel für die Führung. Wenig später schoss SVE-Innenverteidiger Le Joncour den Ball nach einer Hereingabe des schnellen Benjamin Boakye bei einem Klärungsversuch ins eigene Tor.

Beste Offensive zu harmlos

In der zweiten Hälfte mühten sich die Gäste, erhöhten vor 24.856 Zuschauern den Druck und hatten unter anderem durch einen Pfostentreffer von Younes Ebnoutalib (61.) auch gute Chancen. Doch die bislang beste Offensive der Liga traf diesmal nicht und Bielefeld gelang mit dem Heimsieg ein Befreiungsschlag nach zuvor vier Pleiten in Folge.